18 buts à l’OM, il fait rêver Lens au mercato

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

En quête d’un renfort offensif dans les ultimes instants du mercato, le RC Lens est très intéressé par Cengiz Ünder, lequel a laissé un excellent souvenir en Ligue 1 lors de son passage du côté de Marseille.

La fin du mercato pourrait être agitée au RC Lens en ce lundi, date de dernier jour de la période des transferts. Will Still aimerait idéalement faire venir un joueur offensif dans le Nord et selon Foot Mercato, une très belle opportunité a suscité l’intérêt des Sang et Or. En manque de temps de jeu à Fenerbahçe sous les ordres de José Mourinho, Cengiz Ünder a tapé dans l’oeil de la cellule de recrutement du RC Lens. Cette piste a tout de la bonne idée puisque l’international turc de 27 ans ne joue plus et souhaite une porte de sortie.

🚨🔴🟡 𝗟𝗘𝗡𝗦 𝗘𝗦𝗧 𝗦𝗨𝗥 𝗖𝗘𝗡𝗚𝗜𝗭 𝗨𝗡𝗗𝗘𝗥🇹🇷



En effet les Sang&Or aimerait un dernier joueur et ce serait Cengiz Under



➡️Plus de détails dans les heures à venir



Vos avis 🤔❓



(@sebnonda) pic.twitter.com/K3l0Rh0aYq — Actu Racing (@ActuRacingOff) February 2, 2025

Polyvalent, l’ancien Marseillais, auteur de 18 buts sous le maillot olympien durant son passage de deux ans, est aussi bien capable de jouer en meneur de jeu, à droite ou à gauche. De quoi plaire à Will Still, qui a aussi des vues sur Zakaria Aboukhlal (Toulouse) et sur Gaëtan Perrin (Auxerre), des pistes également très séduisantes mais plus difficiles à concrétiser puisqu’il s’agit de deux joueurs titulaires dans leur club en Ligue 1 cette saison. La question est maintenant de savoir si le RC Lens fera le forcing dans les dernières heures du mercato pour enrôler Cengiz Ünder et si oui, sous quelle forme. Un prêt n’arrangerait sans doute pas les affaires du Fenerbahçe, qui aimerait se séparer de l’ailier turc de manière définitive. Pour rappel, le club désormais entraîné par José Mourinho avait payé 15 millions d’euros à l’Olympique de Marseille pour faire venir celui dont le contrat court jusqu’en 2027.