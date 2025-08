Le Havre s'offre Younes Namli pour un an

Dans : Le Havre.

Par Claude Dautel

Le club du Havre a officialisé ce mercredi la signature pour une saison de Younes Namli, qui arrive libre en Normandie.

« C’est un globe-trotter : d’origine marocaine, né au Danemark il y a 31 ans, y ayant effectué toute sa formation et débuté sa carrière pro (il est international Espoirs danois), Younes Namli a beaucoup voyagé avant de parapher son contrat d’un an avec le HAC, passant notamment par la Russie et Krasnodar (2019-2020), et par les Etats-Unis et les Rapids du Colorado (en 2020 et 2021). Mais c’est aux Pays-Bas qu’il a jusque-là effectué le principal de sa carrière, du SC Heerenveen au Sparta Rotterdam, en incluant (deux fois) Zwolle, où il évoluait encore la saison passée. Technique et spectaculaire, cet excentré, gaucher, qui portera le numéro 21, pourrait enthousiasmer le Stade Océane. Un stade qu’il a trouvé magnifique vide et qu’il a réellement hâte de découvrir plein… », précise le HAC dans son communiqué.