Ligue 1 ‍: La vente du Havre annulée ‍?

Dans : Le Havre.

Par Claude Dautel

La semaine passée, Vincent Volpe avait annoncé la vente du club du Havre à Jeff Luhnow, un homme d'affaires américain. Une vente qui doit être validé par la DNCG, mais qui pourrait être annulée.

C'est un coup de théâtre que le patron du HAC n'avait pas vu venir lorsque, face à la presse, il avait annoncé la cession du club haut-normand à Blue Crow Sports Group en présence de Jeff Luhnow, directeur général du fonds d'investissement. Car quelques jours plus tard, Paris-Normandie révèle que des petits actionnaires du Havre sont furieux parce que Vincent Volpe les a mis à l'écart de toutes les négociations, et qu'ils ont appris par les médias la vente du club doyen. « Nous avons appris que le HAC était vendu par voie de presse. On est vraiment tous remontés. Vincent Volpe nous a littéralement spoliés. Le HAC n’est pas une turbine Dresser », en référence à l'ancienne entreprise dirigée par Volpe. Et ces actionnaires, qui représentent 3,8% du capital du club, ont décidé de tout faire pour annuler la vente.

La DNCG alertée par des actionnaires du Havre

📝 Vincent Volpe cède les parts de sa société propriétaire du HAC (96.2%) à Blue Crow Sports Group. — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 2, 2025

Et pour cela, ils ont pris contact avec la DNCG afin de faire savoir aux gendarmes financiers du football qu'ils sont opposés au rachat du Havre par Blue Crow Sports Group. « Ce n’est pas une question d’argent mais de respect.Nous ne savons pas combien valent nos parts, ni même ce qui a été vendu. On est au-delà du dédain. On s’est saigné car notre amour du HAC était plus fort que tout. Aujourd’hui, nous sommes laissés dans l’ignorance. Nous sommes liés par un pacte d’associés depuis 2015. Visiblement, Vincent Volpe ne l’a pas respecté », a précisé, dans le quotidien régional, un des actionnaires furieux de cette décision prise sans aucune concertation. Sachant que la DNCG avait mis sa décision concernant le futur du HAC en délibéré en attendant d'en savoir plus sur cette vente, cette fronde pourrait coûter cher au club qui avait sauvé sa place en Ligue 1 à l'ultime seconde en s'imposant à Strasbourg.