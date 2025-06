L1 ‍: Le Havre vendu, la DNCG doit valider

Dans : Le Havre.

Par Corentin Facy

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, la vente du Havre est désormais actée comme l’a confirmé le futur ex-propriétaire Vincent Volpe.

Un nouveau club de Ligue 1 change de propriétaire. Trois jours après le passage du club normand devant la DNCG, Le Havre va passer dans les mains de la société américaine BlueCrow, qui possède par ailleurs les clubs de Leganes, en Espagne, Cancún, au Mexique, Vyskov, en République Tchèque et l'Elite Falcons, aux Émirats arabes unis. « On vient de signer le contrat. Maintenant, on attend les décisions de la DNCG » a confirmé le propriétaire actuel Vincent Volpe à Paris Normandie. Le gendarme financier du football français va maintenant devoir valider ce rachat alors qu’en novembre, Le Havre avait fait l’objet de sanctions avec un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recrutement. L’objectif du Havre est à présent que la vente soit validée par la DNCG et avec, que toutes les sanctions contre le club normands soient levées.