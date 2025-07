DNCG ‍: Un club de Ligue 1 officiellement sanctionné

Dans : Le Havre.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, la DNCG a annoncé qu’elle sanctionnait Le Havre.

L’Olympique Lyonnais ne sera pas le seul club de Ligue 1 sanctionné par la DNCG cet été. A l’instar du club rhodanien, Le Havre a écopé ce vendredi d’un encadrement de sa masse salariale et ses indemnités de mutations. « Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2025-2026, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. : Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations à la suite du changement d’actionnaire majoritaire du club » écrit l’instance sur son site officiel ce jour. Un coup dur pour Le Havre, déjà encadré par ce type de mesure la saison dernière et qui devra donc composer avec cette sanction durant le mercato estival.