Mercato : Le FC Séville tente un coup en Ligue 1

Malgré une situation délicate, sachant que l'entraîneur Éduardo Berizzo a été licencié vendredi, le FC Séville n'arrête pas sa vie footballistique. Et le club andalou prépare même activement son mercato d'hiver. En quête de joueurs offensifs pour renforcer son groupe en vue de la deuxième partie de saison, Séville garde un œil attentif sur la Ligue 1. Pas étonnant donc de voir que la formation espagnole a des vues sur Yannis Salibur.

Selon Estadio Deportivo, le SFC est prêt à offrir les six millions d'euros réclamés par Guingamp pour recruter l'ailier droit. Tout proche d'un départ à Saint-Etienne l'été dernier, le joueur de 26 ans, apprécié pour sa puissance et sa précision balle au pied, aurait donc trouvé une belle porte de sortie à un an et demi de la fin de son contrat à l'En Avant. Un transfert qui arrangerait donc tout le monde, mais la Fiorentina n'a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier. Autant dire que Guingamp peut s'attendre à perdre Salibur, auteur de deux buts en 13 matchs de Ligue 1 cette saison, au cours du mois de janvier.