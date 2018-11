EAG : Sans surprise, Guingamp fait de Gourvennec sa priorité n°1

Dans : EAG, Ligue 1.

Ce mardi matin, Guingamp officialisait le départ d’Antoine Kombouaré, remercié après les résultats décevants de l’équipe, lanterne rouge de L1.

Pour le remplacer, Bertrand Desplat aurait fait de Jocelyn Gourvennec, ancien de la maison, sa priorité selon Le 10 Sport. Mais pour l’heure, on ne sait pas encore si l’actuel consultant du Canal Football Club est intéressé par un éventuel retour en Bretagne. C’est même « loin d’être une certitude » selon le média, qui n’avance néanmoins pas d’autres noms de successeurs potentiels à Antoine Kombouaré. En attendant et comme annoncé dans le communiqué du club, c’est Sylvain Didot et Vincent Rautureau qui assureront l’intérim. Avec un match très attendu dès samedi après-midi contre Lyon au Stade de Roudourou…