EAG : Grenier n’en pouvait plus de regarder l’OL à la télé

Désormais joueur de Guingamp, Clément Grenier va enfin avoir le nouveau départ dont il rêvait pour relancer une carrière au point mort depuis quasiment deux ans.

Le milieu de terrain s’est engagé pour un an et demi en faveur du club breton, et va désormais s’attacher à retrouver du rythme, du temps de jeu et la compétition, lui qui n’a quasiment pas joué de la saison. Un terrain qui lui manquait trop, comme il l’a avoué en conférence de presse.

« Je ne parle pas de revanche, jamais. J’ai toujours donné le maximum et j’ai confiance. Le discours du coach et du président de Guingamp me permet de croire à ce challenge. Je suis passé par des étapes difficiles, jouer me manque. Le plus difficile, c’était de s’entraîner au quotidien à Lyon sans avoir la moindre issue. Le week-end, ça me manquait de ne pas pouvoir aller au stade, jouer plutôt que de rester planté devant la télé », a confessé un Clément Grenier qui a beaucoup hésité avant de choisir sa future destination, mais a été convaincu par un certain Jimmy Briand.

« J’avais déjà pu en discuter avec Jimmy. Il m’a expliqué comment c’était, comment ça se passait et depuis, je crois que c’est le bon endroit pour rebondir. C’est un club avec beaucoup de valeurs, qui me correspondent et dans lesquelles je me reconnais. Quand le président Bertrand Desplat me parlait de la ville et du club, je me sentais comme chez moi, pendant mon enfance. Je viens de l’Ardèche et ces valeurs-là, elles sont en moi », a livré le nouveau numéro 6 de l’EAG, persuadé qu’il pourra enfin relancer sa carrière en Bretagne.