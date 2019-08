National : Le GFC Ajaccio déclare forfait, victoire sur tapis vert pour le Red Star

Dans : GFC, Ligue 2.

Le Stade Bauer de Saint-Ouen aura connu un vendredi soir spécial. Alors que le Red Star devait reprendre la compétition, lors de la première journée de National, le club francilien a finalement gagné sur tapis vert face au GFC Ajaccio (3-0), comme l’explique L’Equipe : « Comme l'oblige le règlement du Championnat, les locaux ont dû patienter un quart d'heure sur la pelouse afin d'acter le forfait. À 20h15, l'arbitre, M. Benchabane, a donné le coup d'envoi de la rencontre. Le gardien du Red Star est allé marquer dans le but vide, le public a célébré le but, et l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre ».

Deux heures après un communiqué, le club corse a donc mis ses menaces à exécution en n’allant pas au stade. Si le GFCA risque de grosses sanctions financières et sportives à cause de ce forfait de dernière minute, le club ajaccien espère encore être repêché en Ligue 2. Relégué après les barrages de la saison dernière, Ajaccio continue effectivement de contester la situation administrative et financière de Sochaux. Avec cet acte fort, et en attendant l'ordonnance en référé du tribunal administratif de Paris, le Gaz espérait le report de ce match. Sauf que les instances en ont décidé autrement, et le GFCA débute donc sa saison 2019-2020 avec un énorme handicap...

