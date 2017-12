Officiel : Romain Amalfitano prolonge à Dijon

Dans : Dijon, Ligue 1.

Arrivé en 2013, Romain Amalfitano a prolongé son contrat avec Dijon ce mardi après-midi. Dans un bref communiqué, le DFCO a annoncé que son milieu de terrain était désormais lié au club bourguignon jusqu’en juin 2021.

« Je suis content de prolonger. Ma famille et moi sommes bien à Dijon et c’est un critère important. Le DFCO est un club jeune mais qui avance vite et avec de belles ambitions. Cela rentre également en ligne de compte. Sur le plan sportif, j’enchaîne les matchs donc c’est satisfaisant » a par ailleurs expliqué le joueur sur le site officiel du club.