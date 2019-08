Mercato : Wesley Saïd quitte Dijon et signe à Toulouse

Dans : Dijon, Mercato, TFC.

Dans un communiqué, le club de Dijon a officialisé ce samedi matin de transfert de Wesley Saïd au Toulouse FC. « Le DFCO et le Toulouse Football Club ont trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant de 24 ans, qui a signé un contrat de 4 ans. Prêté par le Stade Rennais, son club formateur, lors de la saison 2015/2016, Wesley Saïd avait joué 9 matchs en Ligue 2 (1 but). De retour au DFCO lors de la saison 2017/2018, il aura porté le maillot dijonnais à 65 reprises en Ligue 1 Conforama et inscrit 14 buts », rappelle le club bourguignon.