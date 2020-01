Mercato : Barcelone vient faire son shopping d'hiver à Dijon

Dans : Dijon.

L’été dernier, Dijon réalisait ce qui ressemblait à une belle pioche au mercato en obtenant le renfort de Matheus Pereira, prêté sans option d’achat par la Juventus Turin.

Utilisé à 10 reprises en Ligue 1 par Stéphane Jobard, le Brésilien de 21 ans n’a pas vraiment le rendement espéré. Et pour cause, malgré une position de meneur de jeu, celui qui appartient toujours contractuellement à la Juventus Turin, déçoit avec zéro but marqué. Cependant, Matheus Pereira garde une belle cote en Europe puisque selon les informations de Foot-Mercato, le FC Barcelone négocie actuellement la venue du joueur dijonnais.

Le club catalan a d’ores et déjà entamé des négociations avec la Juventus Turin dans le but de récupérer Matheus Pereira pour son équipe B, qui évolue au troisième échelon du football espagnol. A priori, la Juventus Turin ne s'opposera pas à ce deal et pourrait s’entendre avec Dijon afin de casser le prêt. Du côté de la Bourgogne, un autre transfert se prépare au mercato. Remplaçant d’Alfred Gomis depuis le début de la saison, l’ancien gardien titulaire Alex Rúnarsson est également sur le départ. On ne sait pas encore où le portier islandais de 24 ans va rebondir, mais il est d’ores et déjà acquis que Dijon recrutera un gardien en cas de départ de sa doublure. Dans la dernière ligne droite, le mercato s’anime en L1, y compris chez les petites cylindrées.