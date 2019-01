L1 : Yoann Gourcuff et Dijon, c'est fini !

Dans : Dijon, Ligue 1.

Dans un communiqué, le club de Dijon a annoncé que Yoann Gourcuff quittait la formation bourguignonne.

« D’un commun accord, le DFCO et Yoann Gourcuff ont décidé de mettre fin à leur collaboration. L’international français a résilié son contrat et ne portera plus le maillot dijonnais. Recruté en juillet 2018, libre de tout contrat après avoir porté les couleurs du Stade Rennais, Yoann Gourcuff s’était engagé pour une saison avec le DFCO. À l’issue des six premiers mois de cette expérience dijonnaise, Yoann Gourcuff et le DFCO ont choisi de ne pas la poursuivre jusqu’au terme du contrat. L’ensemble du club remercie Yoann Gourcuff d’avoir accepté de relever ce challenge et pour le grand professionnalisme dont il a fait preuve au DFCO. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière », indique le DFCO. Depuis qu'il a signé à Dijon, Yoann Gourcuff n'avait jamais été titulaire et avait joué 135 minutes lors de ses huit apparitions en Ligue 1.