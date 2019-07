DFCO : Peguy Luyindula fait son grand retour en Ligue 1

Dans : Dijon, Ligue 1.

Passé par Lyon, Marseille et le Paris Saint-Germain, Peguy Luyindula fait son retour dans le football français. L’ancien attaquant a été nommé conseiller stratégique de Dijon, lui qui habite à New-York depuis la fin de sa carrière en Major League Soccer. « Ma mission sera de conseiller le club dans le domaine sportif, de faire connaître le DFCO auprès de potentiels futurs partenaires et d'apporter ma sensibilité footballistique, mes connexions et mon vécu au profit du club et des joueurs. Au DFCO, tout est réalisé en bonne intelligence et je viens m'insérer au sein de ce processus », a expliqué l’ex-international tricolore sur le site officiel de Dijon.