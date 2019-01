DFCO : Les pompiers sont de sortie pour sauver Dijon

Dans : Dijon, Ligue 1.

La Ligue 1 a été quelque peu secouée ce lundi 31 décembre avec l’annonce du limogeage d’Olivier Dall’Oglio, en place depuis plus de six ans à Dijon, et qui ne semblait pas en danger immédiat.

Mais la 18e place du DFCO et la dernière défaite à Saint-Etienne au cours de laquelle le président avait senti une cassure dans le groupe ont été fatales au technicien français. Reste désormais à Olivier Delcourt à rapidement nommer un successeur, et si aucun nom n’a filtré officiellement, le profil est déjà connu. Le président dijonnais souhaite faire appel à un technicien d’expérience capable de donner un esprit commando à ses troupes pour aller chercher le maintien.

Une description qui correspond à quatre entraineurs actuellement libres, et qui pourraient donc rapidement accepter le job. Il s’agit d’Antoine Kombouaré, récemment limogé à Guingamp, de l’ancien caennais Patrice Garande, du consultant atypique Pascal Dupraz et du très expérimenté René Girard, un peu perdu de vue ces dernières années. Selon L’Equipe, Dijon aura en tout cas l’embarras du choix puisque les dirigeants bourguignons ont d’ores et déjà reçu de nombreuses sollicitations pour le poste désormais vacant d’entraineur d’une équipe de Ligue 1 qui a demi-saison pour se sauver.