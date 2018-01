DFCO : Dijon sait comment se sauver

Dans : Dijon, Ligue 1.

Olivier Dall’Oglio (entraîneur de Dijon après le nul concédé face à Metz): « Nous faisons une superbe entame de match, idéale, en marquant très vite. Ensuite, tout n’a pas été parfait dans la maîtrise du ballon, mais je pense que si nous avions inscrit le second but, le match aurait été différent. En fin de partie, nous avons été acculés sur notre but, Metz a égalisé et aurait même pu marquer un second but. Je suis forcément déçu, car l’équipe peut mieux faire. On se sauvera grâce à notre état d’esprit.»