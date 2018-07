DFCO : Dijon, la bonne technique de drague pour Yoann Gourcuff ?

Dans : Dijon, Mercato.

Non conservé par le Stade Rennais, Yoann Gourcuff se retrouve libre de tout contrat cet été. Et espère rebondir en Ligue 1.

Cela tombe bien, certains pensionnaires de l’élite s’intéressent au milieu de 32 ans. Toulouse s’est retiré de la course, mais Montpellier ne cache pas sa volonté de l’attirer. « C’est vrai, nous avons rencontré le joueur avec le coach, révélait le président Laurent Nicollin au début du mois. On a échangé sur ses souhaits, sur la façon dont il pourrait être utilisé sur le terrain. » En effet, l’ancien Lyonnais accorde une grande importance au plan de jeu proposé. Au vu de son profil, on le voit mal accepter de rejoindre une formation aussi défensive que le MHSC.

En revanche, une équipe comme Dijon, reconnue pour son jeu vers l’avant, a de quoi attirer Gourcuff. C’est pourquoi l’entraîneur Olivier Dall’Oglio a mis l’accent sur la « technique » que le Breton pourrait apporter au DFCO. « Je travaille en prévision de l’arrivée de certains joueurs qui pourraient nous amener une touche technique. On a des besoins au milieu, notamment pour un 4-3-3 et, le dossier le plus important, c’est Gourcuff », a annoncé le technicien au Bien Public. Le bon discours pour séduire l'international français ?