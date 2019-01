SMC : Un joli coup au mercato avec un ex-international français ?

Dans : SMC, Mercato, Bundesliga.

En difficulté au classement, le SM Caen cherche à se renforcer cet hiver, et notamment sur le plan offensif avec un ailier.

Les dirigeants normands ont en tout cas une idée fumeuse, et qui représenterait un joli coup médiatique, et possiblement sportif, si cela se réalisait. En effet, Malherbe négocie actuellement avec Wolfsburg pour récupérer Paul-Geoges Ntep. L’ancien prodige de l’AJ Auxerre, vendu par Rennes au club allemand en janvier 2017 pour 6 ME, n’a jamais réussi à s’imposer chez les Loups.

Il avait fait une apparition contrastée en janvier 2018 sous le maillot de Saint-Etienne, sans vraiment convaincre. Il pourrait trouver un temps de jeu plus important à Caen, qui a pris de l’avance dans les négociations par rapport à Guingamp, annonce L'Equipe. Celui qui a été international français avant de voir l’horizon se boucher et d’opter pour le Cameroun, est en tout cas désireux de retenter sa chance en Ligue 1, où Caen pourrait prendre en charge 50 % de son salaire en accord avec Wolfsburg.