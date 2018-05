SMC : Un boss du Medef nouveau président de Caen

Dans : SMC, Ligue 1.

Après des mois de remue-ménage en coulisses, le SM Caen a changé de président. Gilles Sergent remplace Jean-François Fortin, en charge du club normand depuis 18 ans. Depuis le début de l’année, cela chauffait dans les entrailles du club calvadosien, et un conflit larvé opposait Fortin et ses proches, à d’autres actionnaires. Notamment Sergent donc, patron du Medef en Normandie, et qui va quitter son poste actuel pour diriger le SMC. Xavier Gravelaine va également devoir céder sa place au profit de Jean-Marie Piranda, le tout dans une ambiance doublement glaciale.

Tout d’abord parce que les deux camps se détestent, et ensuite car l’équipe première n’a toujours pas assuré son maintien, et pourrait même se retrouver barragiste en cas de mauvais scénario ce samedi. Mais en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, il y aura un énorme bouleversement à Malherbe, puisque le patron du centre de formation (De Taddeo) ainsi que les entraineurs principaux (dont Garande) ne font pas partie du projet de la nouvelle direction.