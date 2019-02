SMC : Rolland Courbis rejoint officiellement Caen

Dans : SMC, Ligue 1.

L'objectif donné par le président de Caen à Fabien Mercadal, à savoir prendre cinq points lors des trois derniers matches (Amiens, Nantes et Strasbourg), n'ayant pas été atteint, le dirigeant du club normand a finalement décidé de conserver son coach mais de lui adjoindre l'aide de Rolland Courbis. Déjà présent dimanche dans les tribunes de D'Ornano, où il a assisté au triste nul du SMC contre Strasbourg, le consultant de RMC a trouvé un accord avec son employeur afin de pouvoir consacrer quatre jours par semaine à son rôle de conseiller de Malherbe. Il était d'ailleurs présent ce jeudi à l'entraînement.

« Dans l’optique du maintien parmi l’élite, le Stade Malherbe a souhaité apporter un souffle nouveau à son staff sportif à travers le regard expérimenté de Rolland Courbis. Conscient de sa situation sportive, le SMC devait trouver une vision complémentaire à son approche quotidienne de la Ligue 1. En misant sur l’expérience de Rolland Courbis, longue de 30 ans et de 840 matchs passés sur le banc, le club s’offre de nouvelles perspectives en vue du maintien (...) La venue de Rolland Courbis s’accompagne donc du maintien de la confiance accordée à Fabien Mercadal. Le club, fidèle à ses valeurs, capitalise donc sur la complémentarité pour aller vers l’avant et trouver la meilleure issue sportive en fin de saison », indique, dans un communiqué, le Stade Malherbe de Caen qui n'a pas gagné le moindre match de Ligue 1 en 2019 et pointe à la 19e place du classement avant un déplacement qui ressemble à une première balle de match dimanche à Toulouse. Lors des deux derniers matches à domicile, les supporters malherbistes avaient eux réclamé la démission du président plutôt que celle de Fabien Mercadal.