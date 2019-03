SMC : Mercadal fait un aveu surprenant avec Rolland Courbis

Dans : SMC, Ligue 1.

Fabien Mercadal, coach de Caen, après le succès à Monaco (0-1) : « Simplement, je le répète, je suis l’entraîneur de Caen, j’accepte avec joie la venue de Rolland Courbis, on travaille, on mange ensemble le soir, on s’entend très bien. On arrive à se mettre d’accord sur quasiment toutes les situations, et quand ce n’est pas le cas on va dire que Rolland a le privilège de l’expérience. Sur ce match, il n’y a eu qu’un désaccord, le fait de partir à 19 joueurs ou pas… Je suis l’entraîneur de Caen, et s’il est là c’est aussi parce que je le veux bien. Ce dont on a envie c’est de sauver le club, ensemble. Ce qui s’est passé nous a fait mal à tous les deux. Cela a été très négatif pour le groupe, on a même envisagé d’arrêter tous les deux, car c’est faux ! On a été solides et soudés, aidés par le groupe et les dirigeants, pour rebondir et gagner à Monaco. On va se servir de tout ça pour être encore plus forts ».