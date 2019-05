SMC : Mercadal a déjà trouvé son nouveau club !

Dans : SMC, Ligue 1.

Maintien ou pas, le SM Caen va devoir se trouver un nouvel entraineur la saison prochaine. Le média Euro United annonce en effet que le technicien français arrivé l’été dernier ne continuera pas l’aventure à Malherbe, après une saison décevante sur le plan du jeu et des résultats, même si le maintien est toujours possible. En cours de saison, Fabien Mercadal a vu débarquer Rolland Courbis pour « l’assister », dans ce qui ressemble à un désaveu de la part de ses dirigeants. En tout cas, l’ancien entraineur de Tours et du Paris FC va rejoindre un club belge dont le nom n’a pas été dévoilé.