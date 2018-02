SMC : Garande ne s'est pas régalé, mais c'est pas grave

Dans : SMC, Ligue 1, FC Nantes.

Patrice Garande, entraîneur de Caen, après la victoire contre le FC Nantes (3-2) : « On s'était préparé à un combat, face à une équipe très bien organisée. C'est une équipe qui défend très bien et qui exploite la moindre erreur. On s'était dit qu'on devait faire ce qu'il fallait pour s'imposer. Ça n'a pas été un grand match sur le plan technique. Mais les intentions et le mental étaient là. Il faut féliciter les joueurs. Tout le monde doit changer de comportement. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut faire des résultats. C'est important. On s'est beaucoup appuyé sur le match de l'ASSE. Et la victoire de ce soir fait du bien d'un point de vue comptable ».