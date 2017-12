SMC : Deux buteurs seulement..Caen proche de la panne

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (entraîneur du SM Caen après le nul contre Guingamp) : « Si on se fie à la première période, il y a des regrets, mais il y a eu moins de maîtrise en deuxième période, on a été plus en difficulté. On se crée toujours des situations, mais on pêche toujours par inefficacité. On a 24 points, ce n'est pas si mal : si on nous avait dit ça au début, je pense qu'on aurait été content. J'ai un effectif avec ses limites, deux joueurs, Rodelin et Santini, qui marquent quasiment tous nos buts, ça ne peut pas changer du jour au lendemain, même si je fais travailler tous les jours mes attaquants devant le but, que j'essaye de leur donner un maximum de confiance. Mais si on est costaud et solide, c'est aussi parce que toute l'équipe travaille. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne baisse pas la tête, qu'on continue de tenter. On a un problème devant, mais ça me poserait davantage de soucis si l'état d'esprit n'était pas là.»