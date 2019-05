SMC : Courbis fixe ses conditions pour rester à Caen

Dans : SMC, Ligue 1.

Dix-huitième de Ligue 1, Caen est en bonne position dans la course pour le maintien. Avec cinq points d’avance sur Guingamp et deux unités d’avance sur Dijon, le club normand est bien accroché à sa place de barragiste. Et en cas de maintien, il se murmure que Rolland Courbis pourrait rester au sein du staff technique. Interrogé par Ouest-France, celui qui est également consultant sur RMC a confirmé qu’il était possible que son aventure à Caen se poursuivre au-delà de la saison… à une condition. Que Fabien Mercadal reste également en poste.

« Si Caen se sauve, je maintiens que ce sera parce que l'idée aura été de ne pas changer d'entraîneur au mois de février. J'irai même plus loin, sans aucune fausse modestie : si par bonheur Caen arrive à se sauver, je maintiens que moi tout seul aux commandes, je n'y serais pas arrivé, et que l'équipe aurait alors à coup sûr terminé 20e ! Je ne pense même pas à la deuxième option (la descente). Rester la saison prochaine n'est pas d'actualité. Mais s'il y avait une chance pour que je continue, ça serait uniquement si Fabien restait. Il n'est pas question, quoi qu'il arrive, que je prenne la place de Fabien » a confié Rolland Courbis, qui refuse de passer pour le grand méchant loup qui chiperait la place de Fabien Mercadal à Caen.