SMC : Beauvue sèche l'entraînement, la lourde sanction est tombée

Dans : SMC, Ligue 1.

Décidément, rien ne va plus au Stade Malherbe Caen. A la lutte pour le maintien en Ligue 1, le club normand est actuellement perturbé par les accusations de match traqué contre Angers (défaite 0-1) la semaine dernière. Et comme si ça ne suffisait pas, des problèmes apparaissent en interne à cause de l’attaquant Claudio Beauvue, sanctionné pour son absence à l'entraînement de mercredi matin.

« À la suite d’un comportement inapproprié et inacceptable que le club ne peut tolérer, le Stade Malherbe Caen a décidé d’appliquer une mise à l’écart du groupe professionnel jusqu’à nouvel ordre pour l'attaquant prêté par le Celta Vigo, a annoncé le SMC sur son site officiel. Cette décision permet de rappeler le respect des valeurs de l’institution, le Stade Malherbe continuera avec ceux qui sont prêts à se battre et à s’accrocher dans cette fin de saison. » Pas sûr que l’ancien Lyonnais retrouve le groupe avant la fin de son prêt.