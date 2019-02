SMC : Accord trouvé entre Caen et Rolland Courbis

Dans : SMC, Ligue 1.

On ne sait pas si Fabien Mercadal ira chercher Rolland Courbis à la gare SNCF de Caen comme Philippe Montanier l'avait fait à Rennes, mais ce qui est certain c'est que la venue du consultant de RMC à Malherbe se profile de plus en plus. La conférence de presse que devait tenir l'actuel entraîneur du SMC à la veille de la réception de Strasbourg a été décalée dans l'après-midi, et selon Guillaume Lainé, journaliste à Ouest-France, le président caennais aurait trouvé un accord avec Rolland Courbis au moins jusqu'à la fin du championnat. Pour rappel, Coach Courbis doit donner un coup de main à Fabien Mercadal pour sauver Malherbe, même si personne n'est vraiment dupe, Caen n'a pas les moyens financiers de limoger son coach et tout se décidera en fin de saison.