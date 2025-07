Le nouveau patron du SM Caen, c'est lui ‍!

Dans : SMC.

Par Quentin Mallet

Après une saison dernière complètement manquée, le SM Caen de Kylian Mbappé s'est enfoncé en National 1. Pour tenter de remonter rapidement, les Normands vont avoir besoin de leur nouveau leader, Leandro Morante.

L'exercice 2024-2025 restera dans les annales du SM Caen comme étant l'un des pires de son histoire. Avec seulement 5 victoires acquises en 34 matchs, et des tensions avérées entre les supporters et le clan Mbappé, les Normands sont logiquement descendus en National 1, le troisième échelon du football français. Toutefois, les objectifs de la direction sont clairs. Pas question de végéter à ce niveau, l'ambition est de remonter rapidement. Pour cela, les Caennais ont décidé de repartir sur de meilleures bases en remplaçant de nombreux joueurs par des nouveaux. C'est ainsi que sont arrivés 7 recrues, toutes gratuitement. Parmi elles, un certain Leandro Morante, lequel est déjà devenu la figure de proue du projet remontée.

« Il est très charismatique et intéressant »

Arrivé en provenance de Martigues, Leandro Morante n'a pas mis longtemps à se faire un nom en Normandie. Dans un article de Ouest-France qui lui est consacré, on prend vite connaissance de ses compétences de leader sur et en dehors du terrain. Défenseur central chevronné (71 apparitions en National), il a déjà la confiance de Maxime d’Ornano, le nouvel entraineur du SM Caen. « Il est très charismatique et intéressant. Qu’il s’affirme comme un leader, c’était l’objectif. Il a du vécu et on connaissait le garçon », a-t-il déclaré au sujet de celui qui n'a pourtant que trois semaines de travail derrière lui.

« À la base, honnêtement, je pense plutôt être un leader de l’ombre. J’aime parler individuellement à mes coéquipiers, mais je ne suis jamais le joueur qui fait le plus de bruit dans un groupe. J’ai beaucoup travaillé là-dessus parce qu’à mon poste, je sais que c’est important de commander, de faire avancer le bloc. C’est ce que j’essaye d’imposer depuis mon arrivée à Malherbe », s'est exprimé Leandro Morante au sujet des louanges qu'il a reçues. Un contraste important entre sa personnalité d'origine et le rôle qu'il veut endosser dans le vestiaire. Quant à ses qualités de footballeur, elles sont indéniables pour un joueur de son niveau. Il a fait partie de ceux qui ont permis à Martigues de monter en Ligue 2 en 2023-2024 et a gardé la confiance de son board tout au long de l'exercice.