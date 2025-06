Kylian Mbappé sauve Caen et fait une promesse

Dans : SMC.

Par Corentin Facy

Malgré sa relégation en National à l'issue de la saison 2024-2025, Kylian Mbappé reste optimiste et ambitieux pour le Stade Malherbe de Caen, comme l'a fait savoir le président du club normand Ziad Hammoud.

Propriétaire du Stade Malherbe de Caen depuis un an, Kylian Mbappé a vécu une première saison difficile à la tête du club normand. Relégué en National après une saison 2024-2025 désastreuse, Malherbe peut néanmoins compter sur la solidité financière de son actionnaire pour nourrir de belles ambitions dans les semaines et les mois à venir. Interrogé par Ouest France, le président du club normand Ziad Hammoud, proche du clan Mbappé, a notamment fait savoir que le passage du Stade Malherbe de Caen devant la DNCG avait été réussi grâce aux garanties du buteur du Real Madrid. Et que l'ambition n'était clairement pas de rester en National avec un budget qui sera parmi les plus élevés du championnat, ce qui démontre l'ambition caennaise de vite remonter en Ligue 2.

Caen a passé la DNCG sans encombre

« On a passé un an à restructurer les finances autant que possible, parce que certaines choses étaient déjà contractées. Cette année, les avancées vont être plus conséquentes. On est passé devant la DNCG mercredi soir, ça s'est très bien déroulé. On a même reçu les félicitations pour le travail réalisé » explique le président normand, avant de poursuivre. « J'ai lu beaucoup de choses, notamment sur la survie du club qui était en jeu. Absolument pas. Pour nous, il n'y avait aucune crainte. L'actionnaire est là, solide et a toujours été derrière le club sans aucun doute. On sera sur un budget d'une douzaine de millions d'euros, l'un des plus élevés du National. Cela montre l'ambition pour la saison prochaine » a fait savoir l'homme de confiance du clan Mbappé à Caen, tenant un discours optimiste et plein d'espoir pour la saison à venir. Il faut bien cela pour éviter de décourager des supporters très déçus par l'an un du projet Mbappé, et qui ne demande qu'à être convaincus.