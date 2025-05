Caen officialise la signature de Maxime d'Ornano comme entraîneur

Dans : SMC.

Par Claude Dautel

Le Stade Malherbe de Caen a officialisé la signature de Maxime d'Ornano au poste d'entraîneur. Ce dernier aura pour mission de faire remonter le club normand en Ligue 2.

« Alors que la saison 2024 / 2025 touche à sa fin, le Stade Malherbe Caen tient d'ores et déjà son entraîneur pour débuter le prochain exercice. Après des passages réussis au Stade Briochin et au FC Rouen, Maxime d'Ornano s'est engagé avec les "rouge et bleu" ce lundi. Un nom qui résonne déjà à chaque match à domicile… et qui incarne désormais aussi notre ambition sur le terrain. Originaire de Toulon, le technicien de 44 ans reste sur deux expériences concluantes synonymes de montée et de maintien en National. Il a notamment marqué les suiveurs du football français en se hissant jusqu'en 1/4 de finale de la Coupe de France avec le club rouennais lors de la saison 2023 / 2024. Une expérience qu'il pourra mettre au profit du Stade Malherbe Caen qu'il retrouvera à la fin du mois de juin pour la reprise de l'entraînement », précise le SMC dans un communiqué. Maxime d'Ornano succède à Michel Der Zakarian, qui n'avait pas été prolongé par le club de Kylian Mbappé après la relégation de Malherbe en National.