Caen ‍: Mbappé perturbé par la situation de Malherbe ‍?

Par Claude Dautel

Propriétaire du Stade Malherbe de Caen depuis l'été dernier, Kylian Mbappé va probablement devoir prendre des décisions difficiles, car le club normand est au bord de la relégation en National. Le joueur du Real Madrid est perturbé par cela.

C'est une situation à laquelle il n'avait pas pensé le 31 juillet dernier lorsque le SM Caen avait officiellement annoncé son rachat par la star du football tricolore, Kylian Mbappé se retrouve propriétaire d'une équipe en passe de finir dernière de Ligue 2 et donc de descendre en National. Alors que l'engouement autour de Malherbe est toujours énorme, le club pouvant battre son record d'affluence vendredi contre Martigues, la formation désormais entraînée par Michel Der Zakarian fonce vers la relégation. Une descente qui va forcément avoir des effets terribles pour un club qui évoluait en Ligue 2 ou plus rarement en Ligue 1 depuis des décennies. Venu une seule fois cette saison à Caen, après le limogeage du catastrophique Bruno Baltazar, Kylian Mbappé vit difficilement la situation du SM Caen. C'est ce que pense Christophe Lollichon, ancien coach des gardiens de Chelsea et à présent à Dunkerque.

Mbappé perturbé, Caen est dans le coup

Consultant pour Canal+, notamment Jour de Foot, Christophe Lollichon, qui connaît très bien les coulisses du football, pense que la situation de Caen peut expliquer en partie les performances actuelles de Kylian Mbappé avec le Real Madrid, lequel a été expulsé après un tacle sauvage dimanche. En attendant que ce dernier connaisse ce mardi sa sanction, les motifs de son comportement tiennent peut-être à d'autres facteurs, pas uniquement liés aux performances de son club.

« Est-ce qu’il craque parce qu’il sent que les choses lui échappent avec le Real Madrid ? Mais, il y a plein de choses qui lui échappent ! Le Stade Malherbe de Caen va peut-être descendre, je ne dis pas que c’est la première chose qui explique cela, mais cela s’ajoute aux histoires dont on ne va pas reparler. Il n’est pas décisif comme il l’espérait, et puis il voit le PSG réussir des choses qu’ils n’ont pas fait quand il y était. Vous savez, il y a plein de choses dans la tête d’un joueur qui peuvent rendre les choses compliquées », a fait remarquer celui qui est désormais l'entraîneur des gardiens de Dunkerque, candidat à la montée en Ligue 1.