Caen ‍: Le clan Mbappé a choisi Maxime d’Ornano ‍!

Par Claude Dautel

Relégué en National, le SM Caen a décidé de changer encore une fois d'entraîneur. C'est Maxime d’Ornano, libre depuis son départ du FC Rouen, qui devra ramener le club normand en Ligue 2.

Fayza Lamari avait promis une annonce rapide concernant le successeur de Michel Der Zakarian et visiblement la mère de Kylian Mbappé a tenu ses promesses. En effet, ce lundi, Ouest-France confirme que c'est bien Maxime d'Ornano qui sera sur le banc du Stade Malherbe de Caen la saison prochain. Ce week-end, les dirigeants caennais ont trouvé un accord avec celui qui a été limogé par des Diables Rouges en novembre dernier et dont le nom circulait aussi du côté de Sochaux. Agé de 44 ans, Maxime d'Ornano, qui dirigera donc un club dont le stade porte son nom, aura pour mission de faire remonter le SMC en Ligue 2. En effet, après une saison désastreuse, Malherbe s'est classé à la dernière place du classement avec le peu glorieux record du plus faible nombre de points marqués en une saison (22).

Caen repart à zéro pour remonter en Ligue 2

Caen : Les Ultras exigent que Mbappé vire le président https://t.co/IUVdWHoeD3 — Foot01.com (@Foot01_com) April 20, 2025

Selon le quotidien régional, Maxime d'Ornano est attendu dans les prochains jour du côté du Stade d'Ornano et il entamera tout de suite les discussions pour un mercato qui s'annonce dantesque pour Caen. En accord, Reda Hammache, directeur du recrutement du SMC qui s'est totalement planté pour ses premiers mois en Normandie, le nouvel entraîneur caennais va devoir faire des choix au moment où la plupart des joueurs de l'effectif vont devoir faire leurs valises. Une nouvelle ère début du côté de Venoix, et Maxime d'Ornano va pouvoir partie d'une page blanche. Selon certaines indiscrétions, le Stade Malherbe de Caen souhaite faire venir des joueurs d'expérience et déjà rodés au National, pour ne pas s'enliser dans un championnat très dur et dont il est compliqué de s'extirper.