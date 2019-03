Caen : Courbis se rend compte de la galère qu'est Malherbe

Dans : SMC, Ligue 1.

Arrivé au Stade Malherbe de Caen pour essayer de sauver le club normand, Rolland Courbis n'a pas encore fait de miracle, et la déroute de samedi soir à domicile face à Saint-Etienne laisse les Normands à la dernière place du classement. Nullisime face aux Verts, le SMC a touché le fond et Coach Courbis admet que sur ce qu'il a vu contre l'ASSE, Malherbe n'a non seulement pas sa place en Ligue 1, mais pourrait également souffrir en Ligue 2.

Et Rolland Courbis de ne pas faire dans la langue de bois. « Perdre contre Saint-Etienne, ça me paraît être quelque chose de possible mais à ce point et avec ce score-là, c’est pour moi la plus horrible surprise, plus horrible que la défaite. (...) C’est sûr que si notre niveau, c’est celui de ce samedi, ce n’est pas seulement qu’on va descendre en Ligue 2. C’est qu’avec ce niveau-là, tu ne remontes pas de la Ligue 2 à la Ligue 1. Je regarde les matches de Ligue 2 et il y a quand même sept ou huit équipes supérieures à ce que nous venons de faire. On va quand même essayer, malgré le calendrier qui arrive, de considérer que c’est un accident mais il va falloir aussi trouver le pourquoi de cet accident », a prévenu le conseiller de Fabien Mercadal, ce dernier n'ayant visiblement plus les solutions.