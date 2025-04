Brest scandalisé par ses propres supporters

Dans : Brest.

Par Claude Dautel

Les supporters brestois se sont régalés cette saison. Pourtant, dimanche contre Lens, certains ont quitté le stade avant la fin du match. Et les joueurs du Stade Brestois le digèrent mal.

Le Stade Brestois a probablement dit adieu à une possible qualification européenne après sa défaite dimanche face à Lens (1-3), mais cela n'efface pas la superbe saison effectuée par l'équipe d'Eric Roy, notamment avec l'exceptionnel parcours en Ligue des champions. Oui mais voilà, certains supporters bretons n'ont pas aimé voir leur équipe tomber à domicile face au RC Lens, et avant même le coup de sifflet final, ils ont quitté le stade Francis-Le Blé, accompagné par des « kenavo » moqueurs lancés par les Ultras du Stade Brestois. Après cette scène surréaliste, puisque ce sont des dizaines de supporters qui sont partis, Brendan Chardonnet, le capitaine de Brest n'a pas masqué son vif mécontentement dans Ouest-France, estimant que ce genre de comportement n'était pas logique.

Le capitaine de Brest n'est pas content

Pour le défenseur central brestois, ceux qui sont partis avant la fin n'ont pas été à la hauteur. « Je trouve ça inadmissible que des supporters partent avant la fin du match. Oui, ils sont déçus, et nous aussi, on l’est dès fois par notre performance. Le respect doit aller dans les deux sens. Nous, on va saluer nos supporters après chaque match, qu’on ait gagné ou perdu, qu’on ait été bon ou nul. La moindre des choses, c’est d’attendre la fin du match pour partir. Je n’ai pas du tout apprécié ça », a confié Brendan Chardonnet, qui a cependant tenu à saluer le comportement du kop brestois, lequel n'a rien lâché malgré cette contre-performance face au RC Lens. Cependant, des incidents après le match ont encore plus gâché l'ambiance.

Grosses tensions pour les supporters lensois au retour de #Brest. De nombreux J9 caillassés près de la départementale à la sortie de la ville. La police bloque l'axe, des supporters encore à l'arrêt vers 21h. #SB29RCL #RCLens pic.twitter.com/b49KpXZJO6 — Florent Caffery (@flocaffery) April 20, 2025

En effet, on a appris qu'en repartant de Brest, des supporters lensois ont été attaqués par des Ultras du Stade Brestois, provoquant l'intervention des forces de l'ordre pour permettre aux véhicules de repartir vers le Nord. Une attaque qui serait la suite d'affrontements entre fans des deux clubs avant la rencontre.