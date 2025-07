Un effectif tout neuf, l'étrange annonce de Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Alors que les Girondins reprendront l’entraînement lundi, leur effectif n’est officiellement composé que de neuf joueurs, dont certains sont annoncés sur le départ. Mais heureusement pour l’entraîneur Bruno Irles et son staff technique, des recrues seront annoncées au retour des joueurs.

Et maintenant, place au terrain. Après une période sous tension, durant laquelle le président et propriétaire Gérard Lopez a fait valider son plan de continuation devant le Tribunal de commerce, avant de passer l’obstacle de la DNCG, Bordeaux peut enfin penser à la reprise de l’entraînement. Le « groupe » est attendu sur les terrains lundi après-midi. Les guillemets ne sont pas superflus étant donné que l’effectif des Girondins comptent officiellement neuf joueurs et aucun gardien de but.

Des recrues en approche

Les Marine et Blanc ont enregistré un total de 18 départs comme celui de l’attaquant anglais Andy Carroll pour raisons familiales. Et parmi les éléments restants, certains sont toujours annoncés vers la sortie. C’est notamment le cas de l’ancien capitaine Cédric Yambéré, pas certain de figurer aux côtés de Matthieu Villette. Pour le moment, l’attaquant arrivé en provenance de La Roche Vendée représente la seule et unique recrue des Girondins. Mais pas pour très longtemps. Bordeaux a en effet annoncé la venue de nouveaux renforts dès la semaine prochaine.

« Rendez-vous lundi (17h) pour la reprise de l’entraînement … et pour découvrir de nouvelles têtes », a promis le club aquitain sur le réseau social X, et sans donner plus de détails. On ignore donc combien de renforts seront découverts à la reprise de l’entraînement. Mais une chose est sûre, c’est que le coach principal Bruno Irles ne pourra pas compter sur un groupe définitif avant un moment. La situation sera quand même plus confortable que l’été dernier lorsque le pensionnaire de National 2 avait repoussé le début de sa saison le temps de recruter.