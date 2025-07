Trop d’imbéciles à Bordeaux, Gérard Lopez lâche l’affaire

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Très critiqué pour sa gestion, Gérard Lopez s’étonne du traitement reçu. Le président et propriétaire de Bordeaux constate que ses détracteurs ne comprennent pas la situation.

L’image de Gérard Lopez n’a pas changé à Bordeaux. Malgré l’aval du Tribunal de commerce et de la DNCG cet été, le président et propriétaire des Girondins reste la cible de nombreux supporters. Ces derniers l’estiment responsable de la chute du club aquitain ces dernières années. Un traitement injuste selon l’Hispano-Luxembourgeois, persuadé que ses détracteurs voient les choses sous le mauvais angle.

« Ce qui me touche, c’est que les gens ne savent pas tout ce que l’on fait en coulisses pour tenter de sauver une situation, a regretté l’ancien dirigeant de l’écurie Lotus F1 dans un entretien accordé à Auto Hebdo. Lorsque j’ai repris Bordeaux, le club traînait 120 millions d’euros de dettes et accusait 80 millions de pertes annuelles. En réduisant cela à 20 ou 25 millions, nous avons certes limité la casse, mais ce n’est pas encore viable. Aucune entreprise ne peut fonctionner durablement en perdant de l’argent. »

« Les supporters pensent souvent qu’il suffit de remettre au pot, encore et encore. Mais ce n’est pas possible, a expliqué le patron du club de National 2. A un moment donné, il faut restructurer, même si cela implique des décisions douloureuses. En France, cela s’est traduit par une double relégation administrative. Ce n’est agréable pour personne – moi le premier – mais c’était nécessaire pour sauver le club à long terme. »

Gérard Lopez se fiche des critiques

« Si je me sens incompris ? Dans une certaine mesure, mais cela ne me ronge pas. Je n’ai pas besoin de reconnaissance publique, ni de justifier chacune de mes décisions. On me pousse à le faire, mais je n’en ressens pas le besoin. J’ai autour de moi un cercle restreint de personnes de confiance, dont l’opinion m’importe réellement. (...) Lorsque le cercle s’élargit trop, ça ne m’intéresse pas », a dédramatisé Gérard Lopez sans chercher à convaincre ceux qui le poussent vers la sortie.