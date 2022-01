Thierry Henry dézingue la rumeur Bordeaux !

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Aux commentaires du match PSG-Reims sur Prime Video dimanche, Thierry Henry a réagi aux rumeurs l’envoyant sur le banc de Bordeaux.

En grande difficulté depuis le début de la saison, les Girondins de Bordeaux ont pris un peu d’air dimanche en venant à bout de Strasbourg (4-3). Sur la sellette depuis quelques jours, l’entraîneur Vladimir Petkovic s’est attribué un léger sursis. En interne, les doutes sont toujours épais au sujet de l’ex-sélectionneur de la Suisse, bourreau de l’Equipe de France lors de l’Euro 2021. Mais ce succès devrait permettre à Vladimir Petkovic de conserver sa place, au moins jusqu’au prochain match à Reims le 6 février prochain. A moins que d’ici là, Gérard Lopez ne parvienne à convaincre un entraîneur chevronné de reprendre le flambeau.

Henry pas intéressé par Bordeaux ?

Malgré son manque d’expérience et ses débuts compliqués sur le banc de Monaco, Thierry Henry fait partie des pistes des Girondins de Bordeaux. Le président Gérard Lopez apprécie le charisme et la science du football de l’actuel consultant de Prime Video, et il se murmure que le champion du monde 1998 est une piste sérieuse des Girondins pour prendre la succession de Vladimir Petkovic. L’intérêt de Bordeaux pour Thierry Henry ne semble toutefois pas réciproque. En effet, interrogé sur une possible signature en Aquitaine en marge du match entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims, Thierry Henry s’est plutôt montré fermé à une arrivée à Bordeaux. « Ce que j'ai à répondre ? Rien du tout » a sèchement répondu Thierry Henry à la question de son collègue Thibault Le Rol avant de conclure. « Je ne vis pas dans l’utopie. (...) Franchement, je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne vis pas dans l’utopie » a conclu le consultant d’Amazon, par ailleurs adjoint de Roberto Martinez avec la Belgique et qui ne semble pas du tout avoir envie de se lancer dans une mission suicide à Bordeaux.