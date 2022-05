Son penalty ignoré, Bordeaux est jaloux de l’OM

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Battu à domicile par l’OGC Nice (1-0) dimanche dernier, Bordeaux regrette encore le penalty probablement oublié sur Jean Onana. De quoi agacer l’entraîneur David Guion qui constate que les médias ont ignoré ce fait de jeu.

Dans la situation des Girondins, le moindre détail a son importance. Une décision arbitrale peut être lourde de conséquence, ce que David Guion confirmera volontiers. L’entraîneur de Bordeaux reste marqué par la défaite contre l’OGC Nice, durant laquelle son équipe aurait dû obtenir un penalty pour un accrochage sur Jean Onana. L’arbitre et ses assistants à la vidéo en ont décidé autrement. D’où l’agacement du technicien qui ne comprend pas pourquoi les médias se sont davantage attardés sur une polémique de l’Olympico.

Une main qui accroche le maillot, l’autre sur l’épaule. Mais ce n’est visiblement pas une faute pour la VAR 🤷🏻‍♂️#FCGBOGCN pic.twitter.com/4IR4eQZrrX — Nicolas Puiravau (@nikop17) May 1, 2022

« On n’a pas été bon et ce n’est pas une excuse mais on a eu des faits importants contre nous, s’est défendu David Guion. Quand je vois tout le battage médiatique qui a été fait autour du penalty possible (pour Marseille) contre Lyon et que nous, alors qu’il est flagrant, on n’en parle pas… Mes joueurs sont gentils : aucun ne va sur l’arbitre, ne va râler. Il est tranquille, ne demande même pas la VAR. Tant que dans le camion, il y aura des arbitres en concurrence entre eux et non des spécialistes de l’image… Il n’y avait qu’à mettre l’image et c’était réglé. »

Bordeaux abandonne son bus

A quatre points du barragiste Saint-Etienne, le coach des Marine et Blanc sait que l’arbitrage ne sera pas le seul paramètre décisif. David Guion compte aussi et surtout sur les velléités offensives de ses joueurs à Angers dimanche. « On a une équipe qui prend des buts, donc on doit s’attendre à tout : on ne va pas aller là-bas pour faire 0-0 et on sait qu’on est capable de marquer. Mon intérêt est de convaincre les joueurs qu’on va marquer un de plus que l’adversaire en étant dans la même idée de jeu et le même caractère qu’en première période à Nantes (défaite 5-3) », a réclamé l’entraîneur bordelais.