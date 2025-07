Son énorme flop s'accroche, Bordeaux est désespéré

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

En pleine reconstruction de son effectif pour la saison prochaine, Bordeaux s’est déjà débarrassé de nombreux indésirables. Mais le club aquitain ne parvient toujours pas à éjecter son attaquant Etienne Beugre dont les revenus pèsent sur la masse salariale.

C’est avec un effectif quasi neuf que les Girondins vont retenter leur chance dans la course à la montée en National. Déçu de son échec la saison dernière, et laissé en vie par la DNCG ainsi que le Tribunal de commerce, Bordeaux a choisi de pousser de nombreux indésirables vers la sortie. Parmi eux, les ailiers Travis Mutyaba et Amadou Diallo ont officiellement quitté le club ce mercredi. Le premier a rejoint gratuitement Sfax en Tunisie, tandis que l’Anglais a accepté une rupture de contrat sans indemnité.

Amadou Diallo et Travis Mutyaba quittent le club à l'issue de la saison 2024/2025.



Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur carrière. 👊#AllezBordeaux pic.twitter.com/yXFPzqQg75 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 9, 2025

L’entraîneur Bruno Irles souhaite maintenant se débarrasser de Cédric Yambéré, Yanis Merdji et surtout Etienne Beugré, arrivé l’hiver dernier avec le plus gros salaire de l’effectif (10 000 euros brut par mois). « On a tenté quelque chose la saison dernière qui n’a pas fonctionné, a reconnu le technicien auprès de Sud Ouest. Mon souhait et celui de la direction était de tourner la page, passer sur un autre projet. Ce n’est pas un loft. Je leur souhaite vivement de trouver un club. Yanis a été efficace avec nous, il va rebondir. Cédric a la volonté de passer ses diplômes d’entraîneurs. Je serai content de l’accompagner là-dessus. »

Irles encourage Beugre à partir

« Pour eux, pour Etienne, c’est bien d’aller dans un projet où ils pourront s’exprimer, prendre du plaisir, a conseillé l'ancien coach de Troyes. S’ils ne trouvent pas, on suivra le règlement et ils feront la saison aux Girondins. » Et tant pis si ces indésirables coûtent cher alors que la masse salariale du club est encadrée. « On est dans les clous de ce qu’on souhaite faire avec les joueurs qui sont là et ceux qui vont arriver. Maintenant, peut-être que si un joueur libère de la masse salariale, on aura une recrue de plus. Mais ça n’empêchera pas d’avoir un groupe compétitif pour travailler », a rassuré Bruno Irles à près d’un mois de la reprise du championnat.