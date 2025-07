Règlements de compte à Bordeaux, Bruno Irles agressé

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Les Girondins de Bordeaux sont définitivement sortis de leur procédure de redressement judiciaire et sont tournés vers la saison prochaine. Une saison qui se fera sans un certain nombre de joueurs déjà partis, dont Jérémy Grain, lequel n'a pas manqué de revenir avec amertume sur son passage au club au scapulaire.

Le 24 juin dernier, les Girondins de Bordeaux avaient rendez-vous au tribunal de commerce pour connaître la décision de ce dernier quant à la validation ou non du plan de continuation. Heureux étaient les hommes forts du club au scapulaire quand ils ont appris que la procédure de redressement judiciaire était définitivement terminée. Maintenant que la préparation pour la saison prochaine a commencé, une quinzaine de joueurs ont déjà officialisé leur départ du club et la direction sportive bordelaise doit s'activer pour refonder, encore, un effectif. Dans la longue liste des départs, on retrouve Jérémy Grain, parti au FC Chauray, promu en National 2. Interviewé par Web Girondins, le milieu de terrain est revenu avec amertume sur son passage dans son club de coeur.

« On m'a dit ici que j'étais un joueur de N3. Je l'ai un peu mal pris »

« On m'a dit ici que j'étais un joueur de N3. Je l'ai un peu mal pris. C'est comme ça. Qui a dit ça ? On ne me le dit pas en face-à-face justement, c'est le problème. Je l'apprends par quelqu'un d'autre. La communication n'a pas été top, c'est ce qui a fait défaut cette année. Je regarde assez souvent vos émissions : tout ce que vous dites et ce que vous touchez du doigt c'est la vérité. Les gens (au club) disent ce que les supporters veulent entendre, mais à l'intérieur, ce n'est pas du tout comme ça », a d'abord Jérémy Grain avec dépit.

Il est ensuite revenu sur sa relation avec Bruno Irles, l'entraineur des Girondins de Bordeaux. « Je pense que j'aurai beaucoup apporté à l'équipe en jouant en National 2. Je ne l'ai pas assez montré, et le coach n'a pas aimé mon profil. Il s'est servi de moi au début, car il n'avait pas le choix, aussi, car j'avais une certaine expérience. Ensuite je me blesse et on ne m'a plus revu. J'ai découvert Bordeaux de l'intérieur, je n'ai connu que du bien. Je n'ai pas vu de mauvaise gestion. Le seul point négatif que je retiens de mon passage c'est la gestion du groupe N2 par l'entraîneur. (...) Ne pas monter avec l'effectif que nous avions, c'est une faute professionnelle », lâche-t-il à ce sujet. Une amertume importante qui en dit long sur le déclin des Marine et Blanc en deuxième partie de saison.