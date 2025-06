Rachat de Bordeaux ‍: Oliver Kahn retire son offre et abandonne ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Candidat au rachat des Girondins de Bordeaux, Oliver Kahn a annoncé ce lundi qu'il renonçait à son projet de rependre le club de Gérard Lopez. Le légendaire footballeur allemand a justifié cette décision qui fait très mal à une majorité de supporters bordelais.

Oliver Kahn a connu des adversaires difficiles lorsqu'il était le portier emblématique du Bayern Munich et de l'équipe d'Allemagne, mais dans le dossier du rachat des Girondins de Bordeaux il est cette fois tombé sur plus fort que lui. Dans un communiqué, Oliver Kahn précise les raisons de son retrait total, précisant qu'il ne pouvait pas investir 50 millions d'euros compte tenu des éléments comptables et juridiques qui lui ont été transmises vendredi. Et c'est dans un communiqué adressé aux supporters de Bordeaux qu'il s'est justifié.

« Je me souviens comme si c'était hier du match retour de la finale de la Coupe UEFA, le soir du 15 mai 1996. Cette nuit-là au Parc Lescure, vous avez créé une ambiance qui rivalisait avec les 65 000 spectateurs de l'Olympiastadion de Munich. Sous la houlette de Franz Beckenbauer et aux côtés de légendes telles que Matthaus, Klinsmann, Kostadinov et Ziege, nous avons eu le privilège d'affronter des icônes comme Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu et Christophe Dugarry. Ce fut un moment à jamais gravé dans ma mémoire.

Cet hiver, j’ai pris la décision d’envisager de devenir le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux. En janvier 2025, j’ai soumis une offre formelle au propriétaire actuel, accompagnée plus tard d’une preuve de fonds, puis j’ai présenté une offre à l’administrateur judiciaire.

Cependant, au vu des informations financières, opérationnelles et juridiques finalement partagées avec nous à la fin de la semaine dernière, nous avons choisi de ne pas engager les quelque 50 millions d’euros prévus dans notre plan afin de permettre au FCGB de retrouver la place qui lui appartient en Ligue 1.C’est donc avec une grande déception, malgré un travail de préparation approfondi et une analyse rigoureuse, que nous avons pris la décision mûrement réfléchie de ne pas poursuivre notre projet de reprise. Nous continuerons à explorer les moyens de contribuer significativement au développement du football.

Nous tenons à exprimer nos remerciements sincères à Madame Christine Bost, Présidente de la Métropole, et à son équipe, ainsi qu’à Monsieur Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux, pour leur ouverture et le dialogue constructif que nous avons eu ensemble. Enfin, nous souhaitons remercier les milliers de supporters des Girondins qui nous ont envoyé des messages, à moi et à mon équipe, au cours de ces derniers mois. Votre passion et votre engagement envers ce club sont extraordinaires. Nous continuerons à suivre le parcours du FCGB et souhaitons de tout cœur au club de réussir dans le futur », précise Oliver Kahn dans une lettre ouverte adressée aux supporters des Girondins de Bordeaux.