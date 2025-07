Promesse tenue, les recrues défilent à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Malgré les nombreux départs enregistrés ces dernières semaines, Bordeaux ne panique pas. Les Girondins ont promis les arrivées de nouvelles recrues pour la reprise de l’entraînement ce lundi. Un engagement respecté puisque six joueurs se sont déjà engagés avec le club aquitain.

La saison de National 2 reprend dans près de six semaines et pour le moment, il est clair que les Girondins ne sont pas prêts. L’entraîneur Bruno Irles dispose d’un effectif très pauvre car affaibli par de nombreux départs ces dernières semaines. Déçue par l’échec dans la course à la montée la saison dernière, la direction a choisi de renouveler le groupe en profondeur. Mais à l’heure actuelle, Bordeaux n’a annoncé qu’une seule recrue, à savoir l’attaquant Matthieu Villette (24 ans) arrivé en provenance de La Roche Vendée.

Rendez-vous lundi (17h) pour la reprise de l’entraînement … et pour découvrir de nouvelles têtes 👀✍️#AllezBordeaux pic.twitter.com/qTCrYI1ugP — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 4, 2025

Pas de quoi rassurer les supporters à qui le FCGB a promis de nouvelles têtes pour la reprise de l’entraînement ce lundi après-midi. « Nous allons annoncer douze à treize signatures en ce début de semaine, a confirmé le directeur sportif John Williams à L’Equipe. Pour aborder le championnat, nous souhaitons disposer de seize à dix-sept joueurs de champ et de deux gardiens de but. » Le dirigeant a encore pas mal de travail. Mais d’après le quotidien sportif, les Marine et Blanc peuvent déjà compter sur six renforts.

Un ancien Bordelais fait son retour

Laissé libre par Rodez (Ligue 2), le défenseur central Eric Vandenabeele (33 ans) va se relancer à Bordeaux. Un cran plus haut, les milieux Guillaume Odru (28 ans), recruté à Al-Fujairah (Emirats arabes unis) et passé par Saint-Priest en National 2, ainsi qu’Abou Ba, non conservé par Villefranche après la fin de son contrat, ont également signé. Quant au secteur offensif, les ailiers Steve Shamal (29 ans, ex-Martigues), formé chez les Girondins, et le Gabonais Royce Openda (23 ans, ex-Chambly) débarquent. Tout comme l’attaquant des Herbiers Ludéric Etonde (24 ans). Dans le sens des arrivées comme dans le celui des départs, beaucoup d’autres mouvement sont attendus.