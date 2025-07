Pour monter en National, Bordeaux recrute un cador de la Kings League

Dans : Bordeaux.

Par Nathan Hanini

Depuis le début de la semaine, les Girondins de Bordeaux annoncent les nouvelles recrues pour la saison prochaine. Bruno Irles et son staff ont débuté la préparation estivale. Une huitième recrue a été officialisée. Vainqueur de la Kings League cette année, Faïssal Mannaï s’est engagé avec le club.

Les recrues pleuvent en Gironde ces dernières heures. Alors que les Girondins de Bordeaux préparent une nouvelle saison en National 2, le club au scapulaire se renforce. Le dernier nom en date, c'est celui de Faïssal Mannaï. Sans club depuis janvier, le Tunisien arrive libre en Gironde. À 29 ans, l’ancien joueur de Concarneau a disputé plus de 80 matchs en National. Après ça, le joueur offensif avait signé du côté de l’US Monastir en première division tunisienne. Élément expérimenté, Faïssal Mannaï a déjà connu les joies de la montée avec Concarneau lors de la saison 2022/2023.

Faïssal Mannaï est arrivé, mais d’autres noms sont attendus

𝙉𝙤𝙪𝙫𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙧𝙚𝙘𝙧𝙪𝙚 ✍️



Faïssal Mannaï rejoint les Girondins ! Artisan de la montée de Concarneau en Ligue 2, il nous rejoint en provenance de l’US Monastir (Tunisie), où il a terminé meilleur passeur du championnat et décroché une convocation en sélection nationale.… pic.twitter.com/iQ4fK4ELzE — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 10, 2025

Le natif de Nantes s’est également distingué lors du printemps en remportant la Kings League avec l’équipe dirigée par le créateur de contenu Pfut, le Panam All Starz. Faïssal Mannaï est donc le huitième nom coché par les Girondins de Bordeaux. Dans un communiqué, le club au scapulaire se réjouit de sa signature : « Avec cette signature, les Girondins renforcent leur animation offensive et misent sur un joueur en progression constante, capable de faire souffler un nouvel élan sur le terrain. Bienvenue chez toi Faïssal, » explique les Girondins. Dans cette saison capitale, le club doit immédiatement remonter en National 1 après l’échec de la saison passée. La viabilité du plan de continuation validé devant le tribunal de commerce au mois de juin passe majoritairement par une réussite sportive. D’autres noms sont encore attendus pour garnir l’effectif du six fois champion de France. Selon Sud-Ouest, un latéral droit et un gardien de but doivent encore arriver.