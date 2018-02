OM-FCGB : Les Ultramarines interceptés, le Vélodrome s'énerve

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OM.

Désireux de se rendre au Vélodrome pour assister au choc entre l'Olympique de Marseille et leurs Girondins ce dimanche soir, les supporters de Bordeaux ne verront finalement pas le match. Bravant la double interdiction de déplacement ordonnée par les pouvoirs publics, les quarante fans du club au scapulaire ont effectivement été interceptés à 20 kilomètres du stade aux alentours de 19h, annonce L'Equipe.

Les Ultramarines, qui ne veulent plus respecter certains arrêtés préfectoral et ministériel, sont tombés sur un important dispositif policier. Ils devraient donc rentrer à Bordeaux avec quelques problèmes... Et malgré l'animosité existante entre les deux clubs, les supporters marseillais ont tenu à soutenir les Bordelais avec des banderoles. « Je suis un supporter en 2018, les instances veulent ma mort », « Et pourtant vous allez devoir faire avec la culture ultra », ont notamment lancé les différents groupes de l'OM, qui mettent donc leur adversité de côté.

« Et pourtant vous allez devoir faire avec la culture ultra » 👍🏻 #OMFCGB @LFPfr pic.twitter.com/a4OYcqGYhn — Najet Rami (@najetrami) 18 février 2018

"Je suis un supporter en 2018, les instances veulent ma mort" Le Virage nord semble soutenir les Ultramarines, interdits de déplacement ce soir #OMFCGB pic.twitter.com/p07eB01Elp — Goal France (@Goal_com_France) 18 février 2018