Oliver Kahn et Gérard Lopez, la guéguerre qui plombe Bordeaux

Par Quentin Mallet

A la lutte pour la montée en National 1, les Girondins de Bordeaux font également l’actualité par l’intérêt d’Oliver Kahn pour racheter le club au scapulaire à Gérard Lopez. Pour le journaliste Laurent Brun, ce jeu de poker-menteur entre les deux hommes d’affaire pollue l’environnement autour du club.

Embourbés en National 2, les Girondins de Bordeaux continuent d’avoir une certaine attractivité. L’opportunité de racheter un stade aussi imposant que le Matmut Atlantique ainsi que celle de reconstruire un club mythique du football français attise forcément les convoitises. Parmi elles, celle d’Oliver Kahn. La légende du Bayern Munich et du football allemand veut se lancer dans la multipropriété de clubs. Ce, en commençant par le rachat des Girondins. Toutefois, il doit passer par Gérard Lopez s’il veut acquérir le club. Un état de fait qui rend les négociations complexes. Encore plus lorsque les deux échangent constamment par médias interposés. Une situation qui agace Laurent Brun, journaliste spécialiste des Girondins.

« Il y a du poker-menteur, c’est sûr »

« A quoi jouent Gérard Lopez et Oliver Kahn ? Au pipeau. Je plaisante, mais il y en a forcément un qui détourne un peu plus la vérité que l’autre, probablement. Après, on sait que s’il y a des tractations, jamais on ne communique là-dessus, donc c’est de la langue de bois, surtout au football. Après, oui, ça nous pollue la tête, mais tant que ça ne pollue pas la tête des joueurs. C’est normal qu’on veuille savoir puisqu’il y a la passion et on a envie que ce club perdure. En théorie, il faudrait se concentrer uniquement sur le jeu, ce qui se passe sur le terrain, mais c’est impossible. Et à partir du moment où on tend un micro à Oliver Kahn, qui a quand même pris le temps de répondre… De toute façon, il y a du poker-menteur, c’est sûr », a déclaré Laurent Brun dans le podcast de Bordeaux Sports. Une chose est sûre, c’est que les Girondins jouent leur montée en National 1 ce samedi 19 avril à Saint-Brieuc. Et ça, c’est du concret.