Officiel : Toma Basic signe à Bordeaux jusqu'en 2022

Les Girondins de Bordeaux ont officialisé ce mercredi après-midi la signature de Tomas Basic, le milieu de terrain croate de 21 ans, lequel s'est engagé pour quatre ans.

« Toma Basic est né le 25 novembre 1996 à Zagreb. C’est au sein du NK Rudes, club situé dans la banlieue de la capitale croate, qu’il fait ses premiers pas professionnels en 2014/2015. Il dispute 25 rencontres en deuxième division avant de signer au Hajduk Split l’année suivante. Depuis, l’international espoir a joué 75 matches au sein du deuxième plus grand club du pays. Il a aussi régulièrement disputé les qualifications européennes avec le club croate. Malgré un poste reculé,Toma Basic joue milieu défensif, le joueur se porte régulièrement vers l’avant et sait se montrer adroit. Ses 11 buts et 14 passes décisives avec l’Hajduk Split reflètent cette qualité. Récemment, il a distribué deux nouvelles passes décisives en Europa League lors du match retour contre le Slavia Sofia remporté 3-2 par les Croates. D’abord international U19, le joueur de 21 ans est maintenant international espoir. Il a notamment participé à la récente campagne de qualification pour l’Euro U21 », précise le club au scapulaire.