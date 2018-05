Officiel : Plasil repart pour une saison à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Alors que son contrat expirait le mois prochain, Jaroslav Plasil (36 ans) a prolongé pour une saison supplémentaire à Bordeaux. Une signature réclamée par l’entraîneur Gustavo Poyet qui l’a régulièrement titularisé ces dernières semaines. De quoi ravir le milieu tchèque arrivé en 2009.

« Ça fait toujours plaisir, a réagi l’ancien Monégasque sur le site officiel des Girondins. Je suis vraiment content de pouvoir continuer ici. Je vais tout donner. Je repars pour une saison supplémentaire et je me sens super bien. J’espère que le dernier match se passera bien afin que tout le monde soit content. » En déplacement à Metz samedi lors de la 38e journée de Ligue 1, Bordeaux est en course pour une place en Europa League.