Officiel : Gustavo Poyet nouvel entraîneur de Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Suite à la victoire des Girondins face au FC Nantes (1-0), le club bordelais a annoncé le nom de son nouvel entraîneur. Et le successeur de Jocelyn Gourvennec est donc Gustavo Poyet, qui a signé pour un an et demi. Accompagné par deux adjoints, Mauricio Taricco et Fernando Menegazzo, le coach uruguayen, passé notamment par Chelsea ou Tottenham en tant que joueur et au Betis Séville en tant que coach, aura donc pour objectif de faire remonter le FCGB au classement de la Ligue 1, après une première partie de saison compliquée.