Officiel : Après l’OL, Bordeaux se débarrasse de Marcelo

C’est déjà la fin de l’aventure pour Marcelo. Recruté libre en janvier dernier, le défenseur central de 35 ans quitte officiellement les Girondins de Bordeaux. Le club relégué en Ligue 2 a annoncé le départ du Brésilien, non prolongé après le terme de son contrat. L’ancien Lyonnais est donc de nouveau disponible sur le marché des transferts. Mais après ses échecs à Lyon et chez les Marine et Blanc, les équipes françaises ne devraient pas se bousculer pour le relancer.