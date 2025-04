N2 ‍: Bordeaux gagne mais la montée s'éloigne encore

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Malgré sa victoire ce samedi contre La-Roche-sur-Yon (1-0), les Girondins n'ont quasiment plus aucune chance de finir à la première place du groupe B de National 2 et donc de monter en National.

En effet, tandis que la formation de Bruno Irles gagnait à domicile, le leader, Saint-Brieuc s'est imposé à Saumur (0-2) et compte toujours huit points d'avance sur Bordeaux alors qu'il ne reste plus que trois matchs à jouer et donc neuf points à prendre. De plus, les Girondins sont toujours quatrièmes au classement, puisque Les Herbiers ont gagné à Bourges (1-2). La montée ne semble plus réellement possible, sauf miracle, et même l'accession éventuelle du meilleure deuxième n'est pas envisageable.